КХЛ опустилась на 3-е место по посещаемости в Европе

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила рейтинг посещаемости клубных чемпионатов в Европе в сезоне-2019/20.

Первое место занял чемпионат Швейцарии, который посещали 7 074 зрителя в среднем за матч. КХЛ (6 486 зрителей) потеряла одну позицию и заняла 3-ю строчку, пропустив вперед Германию (6 523 зрителя). В топ-10 также вошли чемпионаты Швеции, Чехии, Финляндии, Австрии, Великобритании, Словакии и Франции. Последнее, 20-е место — у Украины.

Самым посещаемым клубом Европы в сезоне-2019/20, как и в прошлом сезоне, остался швейцарский «Берн» (16 237 зрителей), петербуржский СКА сохранил вторую строчку (13 594 зрителя). Третье место — у немецкого «Кельнера» (13 333 зрителя). Помимо СКА, в топ-10 есть еще 2 клуба из КХЛ: «Динамо Минск» (6-е место, 10 666 зрителей) и «Спартак» (10-е место, 8 913 зрителей). «Йокерит», занимавший 10-е место по посещаемости в прошлом сезоне, опустился на 11-ю строчку (8 845 зрителей).