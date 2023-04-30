КХЛ объявила лучших игроков финала Кубка Гагарина-2023
КХЛ объявила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина-2023. Лучшим вратарем финальной серии стал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов с процентом отраженных бросков 93,1 и и коэффициентом надежности 1,83.
Лучший защитник по версии лиги — армеец Даррен Диц, принявший участие во всех семи играх, где набрал 2 очка (1+1). Его единственный гол, забитый в седьмой игре, стал золотым.
Лучшим нападающим финала признали форварда ЦСКА Владислава Каменева. Форвард забросил 3 шайбы, 2 из которых оказывались победными.
Звания лучшего новичка удостоился 20-летний Прохор Полтапов. Юный армеец приял участие во всей играх финальной серии Кубка Гагарина и набрал 3 очка (1+2).
Источник: Телеграм-канал КХЛ
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Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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