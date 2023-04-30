Шумаков может перейти в «Сибирь»
Как стало известно «СЭ», новосибирская «Сибирь» — основной претендент на нападающего Сергея Шумакова.
Шумаков по ходу сезона-2022/23 заключил контракт с «Трактором», но вскоре соглашение с 30-летним форвардом было расторгнуто. После этого хоккеист перешел в минское «Динамо», подписав контракт с клубом до конца апреля 2023 года.
В сезоне-2022/23 Шумаков набрал 5 (2+3) очков в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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