Шумаков может перейти в «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», новосибирская «Сибирь» — основной претендент на нападающего Сергея Шумакова.

Шумаков по ходу сезона-2022/23 заключил контракт с «Трактором», но вскоре соглашение с 30-летним форвардом было расторгнуто. После этого хоккеист перешел в минское «Динамо», подписав контракт с клубом до конца апреля 2023 года.

В сезоне-2022/23 Шумаков набрал 5 (2+3) очков в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ.