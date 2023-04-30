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Сегодня, 20:01

Шумаков может перейти в «Сибирь»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Сергей Шумаков.
Фото ХК «Автомобилист»

Как стало известно «СЭ», новосибирская «Сибирь» — основной претендент на нападающего Сергея Шумакова.

Шумаков по ходу сезона-2022/23 заключил контракт с «Трактором», но вскоре соглашение с 30-летним форвардом было расторгнуто. После этого хоккеист перешел в минское «Динамо», подписав контракт с клубом до конца апреля 2023 года.

В сезоне-2022/23 Шумаков набрал 5 (2+3) очков в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Сергей Шумаков
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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3 - 4
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0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
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2 - 1
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
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5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
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1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
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4. Локомотив - ЦСКА
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5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
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0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
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1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
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0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
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6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
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3 - 4
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
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1. ЦСКА - Северсталь
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4. Северсталь - ЦСКА
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6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
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2 - 3
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3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
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4 - 2
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Локомотив - Витязь
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4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
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Сал. Юлаев - Адмирал
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Ак Барс – ЦСКА
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