Карнаухов: «Главный секрет успеха ЦСКА — это люди»
Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов поделился эмоциями после победы команды в Кубке Гагарина.
— Третий в карьере Кубок Гагарина. Не надоело уже постоянно выигрывать этот трофей?
— Конечно же, не надоело. Наверное, ради этих эмоций, ради этих моментов стоит побеждать, стоит поднимать кубки. Это никогда не надоедает, — приводят «Известия» слова Карнаухова.
— В чем феномен ЦСКА Федорова с вашей совершенно феерической способностью в нужный момент прибавлять и в безвыходных ситуациях вытаскивать матчи и серии?
— Феномена никакого нет. Главный секрет успеха — это люди. Люди, которые находятся в раздевалке. Которые носят майки ЦСКА. Это главный секрет успеха.
29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3