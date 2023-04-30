Карнаухов: «Главный секрет успеха ЦСКА — это люди»

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов поделился эмоциями после победы команды в Кубке Гагарина.

— Третий в карьере Кубок Гагарина. Не надоело уже постоянно выигрывать этот трофей?

— Конечно же, не надоело. Наверное, ради этих эмоций, ради этих моментов стоит побеждать, стоит поднимать кубки. Это никогда не надоедает, — приводят «Известия» слова Карнаухова.

— В чем феномен ЦСКА Федорова с вашей совершенно феерической способностью в нужный момент прибавлять и в безвыходных ситуациях вытаскивать матчи и серии?

— Феномена никакого нет. Главный секрет успеха — это люди. Люди, которые находятся в раздевалке. Которые носят майки ЦСКА. Это главный секрет успеха.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.