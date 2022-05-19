КХЛ не оштрафует клубы, которые не достигли пола зарплат в сезоне-2021/22

По информации «СЭ», КХЛ не будет штрафовать клубы, которые не достигли пола зарплат в сезоне-2021/22.

Напомним, что он составлял 315 миллионов рублей.

Сезон-2021/22 в КХЛ стартовал 1 сентября 2021 года и завершился 30 апреля 2022 года. Обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Металлург» (счет в серии — 4-3).