17-летний форвард системы «Трактора» уезжает в США

Как стало известно «СЭ», 17-летний форвард системы «Трактора» Артемий Низамеев в ближайшее время покинет челябинский клуб.

Юниор подпишет контракт с клубом USHL «Трай-Сити».

В сезоне-2021/22 Низамеев набрал 17 (8+9) очков в 31 матче за «Белых Медведей» в МХЛ.