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Сегодня, 12:46

КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Рид Буше.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На официальном сайте ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ назвали лучших игроков десятой недели сезона.

Лучшим голкипером недели признали Илью Коновалова («Динамо» Москва), который отразил 95,55 процента бросков по воротам в двух матчах.

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»). На его счету 4 (1+3) очка в 3 матчах недели.

Лучшим нападающим выбрали Рида Буше («Авангард»), в активе которого 10 (7+3) очков в 3 играх.

Лучшим новичком оказался Даниил Бут («Локомотив») — 5 (2+3) очков в 4 матчах.

Источник: КХЛ
Дамир Шарипзянов
Илья Коновалов
Рид Буше
КХЛ
Даниил Бут
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