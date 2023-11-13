Канарейкин рассказал, что думает о матче сборной России против легионеров КХЛ

Российский тренер Федор Канарейкин рассказал, что думает о возможном проведении товарищеского матча между сборной России и легионерами КХЛ.

«Такая игра будет носить принципиальный характер. Уровень хоккея сложно будет оценивать, мы все равно варимся в своем ограниченном пространстве, а в соперниках у нас Казахстан или Белоруссия. Но мы должны делать такие проверки, игры, которые максимально приближены к международным матчам», — цитирует Канарейкина Legalbet.

В декабре этого года в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала 2023 года. Сборная России сыграет против Казахстана, Китая и Белоруссия.