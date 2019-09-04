КХЛ и Mastercard подписали новое двухлетнее соглашение

1 сентября в рамках первого матча КХЛ в новом сезоне глава Mastercard в России Алексей Малиновский и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подписали соглашение о партнерстве двух организаций. В ближайшие два года Mastercard останется единственной официальной платежной системой и картой чемпионата КХЛ. В рамках контракта компания продолжит поддерживать основные мероприятия лиги: чемпионат КХЛ, Матч звезд КХЛ и мероприятия Молодежной хоккейной лиги.

Алексей Малиновский и Дмитрий Чернышенко.

«Во всем мире Mastercard поддерживает ведущие спортивные события. В России всенародный и горячо любимый вид спорта — это хоккей. Мы надеемся, что сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой позволит нам подарить держателям карт Mastercard в России новые возможности и бесценные моменты, такие как встречи с легендарными хоккеистами и тренерами, посещение закрытых мероприятий и другие сюрпризы для любителей хоккея», — сказал Алексей Малиновский.

«Мы рады сотрудничеству с Masterсard, международной технологической компанией и одним из лидеров мирового бизнеса. Мы продолжаем совместную реализацию проектов и уверены, что вместе сможем придать новый импульс развитию хоккея в России», — добавил Чернышенко.

В новом сезоне Masterсard и КХЛ продолжают хоккейную традицию «Бесценная Лига», созданную в 2016 году, чтобы отметить особый вклад болельщиков в игру и сблизить их с игроками. Уже четыре года подряд «Бесценная Лига» дает шанс самым активным болельщикам разделить эмоции от игры прямо на ледовой арене вместе с хоккеистами любимых клубов. Каждая пара победителей - Бесценный игрок и Бесценный Болельщик - получают Бесценный Трофей - символ единения и бесценной эмоциональной связи игроков и трибун.

В течение всего сезона КХЛ любители хоккея путем интернет-голосования на сайте mastercard.khl.ru и в официальном приложении КХЛ будут выбирать лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Побороться за трофей могут не только присутствующие на ледовых аренах, но и люди, поддерживающие любимые клубы у экранов телевизоров или следящие за ходом игры в интернете. Подсчет очков происходит в режиме реального времени.

Алексей Малиновский и Дмитрий Чернышенко.

Награждения победителей пройдут сразу после окончания последних домашних матчей клубов. Две пары наград вручаются по окончании финальных матчей серии плей-офф. Всего хоккейном сезоне-2019/20 Трофей «Бесценной Лиги» получат 28 пар победителей: 25 игроков и болельщиков регулярного чемпионата, две пары финалистов плей-офф. Все они разделят награду прямо на ледовой арене. Самый активный болельщик сезона и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделят Трофей на церемонии закрытия текущего сезона.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц чемпионата КХЛ: России, Белоруссии, Казахстана, Китая.

Напомним, в сезоне-2018/19 более 58 000 активных болельщиков приняли участие в совместной традиции Mastercard и КХЛ «Бесценная Лига». Более миллиона голосов отдано за любимых хоккеистов. 125 Бесценных призов нашли своих счастливых обладателей.