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Кемпе о разгроме «Сочи»: «Игра была похожа на горки»

05:42
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Форвард минского «Динамо» Марио Кемпе подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:3).

«Игра была похожа на горки. Не сказать, что соперник играл по какой-то определенной схеме, структуре. Это добавляло некоторые сложности. К тому же «Сочи» навязывал борьбу, старался сравнивать счет. Но в итоге мы справились, одержали уверенную победу. Были отрезки, когда мы играли очень здорово. Но есть детали, которые надо улучшать», — приводит слова Кемпе официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы стал форвард «Динамо» Марио Кемпе, который оформил дубль. У «Сочи» две шайбы забросил Никита Точицкий, 3 очка набрал Янис Якс (1+2).

После этого матча «Сочи» с 8 очками занимает последнее место в Западной конференции, минское «Динамо» с 15 очками — на шестой строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора

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