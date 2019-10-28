Карсумс оштрафован за толчок соперника на борт

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и рижским «Динамо» (3:2), сообщает официальный сайт лиги.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда «Спартака» Мартиньша Карсумса по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок на борт»), и подвергнуть денежному штрафу, — говорится в сообщении.

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