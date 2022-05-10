КХЛ назвала лучших судей сезона-2021/22

КХЛ определила лучших арбитров, которые получат индивидуальные награды на Церемонии закрытия сезона-2021/22, информирует сайт лиги.

Обладателем приза имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток главного судьи» станет Сергей Беляев, который в минувшем сезоне отработал в 43 матчах регулярного чемпионатах и 10 встречах плей-офф, включая второй и шестой матч финальной серии.

Приз «Золотой свисток главного судьи» был учрежден в 1997 году, за это время его обладателями становились Леонид Вайсфельд, Сергей Карабанов, Александр Поляков, Вячеслав Буланов, Эдуард Одиньш, Алексей Анисимов. В сезоне-2020/21 обладателем приза стал Виктор Гашилов.

Обладателем награды имени Михаила Галиновского «Золотой свисток линейного судьи» станет Юрий Иванов, на счету которого в нынешнем сезоне — 54 матча (43 — в регулярном чемпионате, 9 — в плей-офф).

Приз «Золотой свисток линейного судьи» был учрежден в 2017 году, за это время его обладателями становились Дмитрий Сивов, Александр Садовников, Глеб Лазарев и Никита Шалагин.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 19 мая.