Канадский защитник «Трактора» рассказал, планирует ли он получить российское гражданство
Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон в интервью «СЭ» ответил на вопрос, обсуждал ли он с клубом потенциальное получение российского гражданства.
— К чему дольше всего привыкали в России?
— Наверное, все-таки к языку — он у вас очень сложный. Пока у меня остается небольшой языковой барьер. Но я стараюсь учить его, почаще разговаривать с ребятами в раздевалке. Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада.
Конечно, если игрок надеется задержаться в России, то ему стоит плотно взяться за уроки русского, чтобы лучше понять культуру страны. Я как раз надеюсь остаться в стране надолго.
— Нет ли планов получить российское гражданство? Может, уже обсуждали этот вопрос с агентом и клубом?
— Мы еще не обсуждали этот вопрос. Сейчас я нахожусь в стадии изучения языка и культуры. Если мне в будущем предложат длинный контракт и у меня все будет складываться в КХЛ, то над этим вопросом определенно стоит задуматься. На данный момент таких мыслей нет.
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