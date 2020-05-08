Каменский назвал логичным и неизбежным решение не определять чемпиона

Вице-президент и член совета директоров КХЛ, олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский считает правильным решение не определять чемпиона лиги. КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 25 марта.

— В итоге было принято совершенно логичное и неизбежное решение, одобренное всеми руководящими инстанциями КХЛ и ФХР, — цитируют «Известия» Каменского. — То, что это утвердили через месяц с лишним после завершения сезона, связано только с необходимостью проработать вопрос на полное соответствие регламенту, а также обсудить его со всеми заинтересованными сторонами. КХЛ контактировала не только со всеми членами совета директоров лиги, но и с представителями каждого из 24 клубов, участвовавших в прошедшем сезоне. Надо было выслушать всех. Все участники должны быть на одной волне и коллегиально принимать решения, даже такие очевидные, как сейчас.