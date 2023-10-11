Кагарлицкий — о 700-м матче в КХЛ: «Эта отметка выглядит круто, но у меня впереди новые рубежи»"
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий после победы над «Адмиралом» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ поделился эмоциями от своей 700-й игры в лиге.
«Были разные моменты на этом пути, взлеты и падения, но самое важное — как ты из таких ситуаций выбираешься. Я пока не хочу оценивать свою карьеру, я ее не заканчиваю, считаю, у меня достаточно времени впереди. Главное — бороться с трудностями, переламывать их, идти дальше. Я наслаждаюсь хоккеем, буду наслаждаться и дальше. Отметка в 700 матчей выглядит круто, но у меня впереди новые рубежи», — цитирует пресс-служба клуба Кагарлицкого.
«Ак Барс» с 23 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Адмирал» — предпоследний (12 очков).
Источник: https://www.ak-bars.ru/news/24006
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
Новости