Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» 1:3 и рассказал об отношениях в коллективе.

«Проиграли вторую игру подряд дома при болельщиках. Очень плохо, так нельзя. Будем анализировать и исправляться. Очень плохая игра. Торпедо реализовали большинство — это был ключевой момент. Не сказал бы, что сказалась вторая игра за сутки, до этого был турнир у нас предсезонный и в Магнитогорске играли каждый день, так что привыкли.

Дебютная шайба? Хочется помогать команде, больше забивать, участвовать. Впереди много работы, будем прибавлять. Пусть лидеры сейчас молодые, они талантливы, у них все впереди. В раздевалке у нас ничего не изменилось в связи с этим, каждый игрок, каждая линия важны. Мы только рады, когда они забивают и прибавляют, мы хотим побеждать в каждом матче. Начали, конечно, так себе, но дальше будем исправляться", — сказал Кагарлицкий.

Отметим, что в предыдущем матче «Ак Барс» проиграл «Куньлунь Ред Старз», хотя вел в течении игры со счетом 0:3. Следующий матч у казанцев против ЦСКА.