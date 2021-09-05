Кудашов рассказал, когда Войнов может дебютировать за «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:0).
— Нормальная игра получилась, кроме начала. Отдам должное «Сибири», они заставили нас поработать в начале матча, но мы справились. Затем получили большинство и реализовали его. Вообще сегодня спецбригады здорово сыграли, — цитирует тренера сайт «Динамо».
— Как оцените игру Петунина?
— Хорошо сыграл.
— Что с Шипачевым? Ни одной результативной передачи...
— Пускай забивает! А вообще, вы же видите, что он много раздает партнерам.
— Войнов с «Авангардром» сыграет?
— Под вопросом. На выезд полетит.
— Оборона здорово действует. Не станет ли проблемой, когда вернется Чайковски и Войнов, кого убирать из состава?
— Игры через день пойдут. Будет ротация плановая и по спортивному принципу. Уже и травмы небольшие пошли.
— Что с Тринеевым? Он провел всю предсезонку, но в состав не попадает...
— У него сломан палец.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/170350-aleksey_kudashov____segodnya_spetsbrigadyi_syigrali_zdorovo__
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