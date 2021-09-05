Немировски остался доволен победой «Торпедо» над «Ак Барсом»

Главный тренер «Торпедо» Дэвин Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).

«Хорошая, быстрая, интересная игра. Понравилось, как действовали все четыре тройки. В нужные моменты Тихомиров выручил нас. Довольные победой едем домой. У нас была проблема — в первом-втором периодах мы привыкали к канадской площадке, на которой надо быстрее думать и принимать решение. В третьем периоде быстрее стали принимать решения, из-за этого было меньше брака, но знали, что «Ак Барс» отправлял трех игроков прессинговать, нужно было читать впереди. Хорошо, что справились с этим моментом.

Разъединили Чеховича и Жафярова? Решили, что так будет лучше для них и для команды. Пока решение такое, посмотрим дальше, в сезоне все может быть», — цитирует тренера сайт КХЛ.