Кадейкин рассказал, почему не уехал в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» рассказал о подписании однолетнего контракта с командой. Ранее сообщалось, что им интересуется «Детройт».

— Эти разговоры и ажиотаж к моей позиции не имеют никакого отношения, — цитирует Кадейкина «Горобзор». -С вопросами, кто и как оценивал проценты моего переезда, точно не ко мне. То, что я собирался уезжать, было на уровне слухов. Единственное, что я не хотел подписывать контракт в полной неизвестности, это касается и Уфы, и Северной Америки. Хотелось подписать его и понимать, куда ты едешь. Все случилось в один день, в Уфе все утвердилось, в Америке появилась информация по продолжению сезона. Я был готов к принятию быстрого решения, примерно понимал, как будем действовать в той или иной ситуации. С утра, 30 апреля, принял решение остаться в Уфе. Посчитал, что это будет полезно для дальнейшего развития.

— Переезд за океан притормозила пандемия?

— Да, конечно. Но давайте сразу определимся сразу, что вопрос отъезда никогда не стоял по следующему сезону, а был по концовке нынешнего, чтобы поехать, показать и проявить себя. Это был беспроигрышный вариант. Сама возможность появилась именно из-за этой пандемии, сезон остановился, и он перенесся изначально на май-июнь. Потом вся эта ситуация начала затягиваться, и я решил уже не ждать. В СМИ появилась информация, что следующий сезон вообще начинается в декабре, а здесь неизвестно было с концовкой. В этой ситуации было правильно провести полноценный сезон в хороших условиях, в знакомой обстановке. Поэтому принял решение остаться в Уфе.

— Контракт с «Салаватом» рассчитан на один год. Подписали годичное соглашение, чтобы позже попробовать себя за океаном?

— Трудно сказать. Загадывать через год тяжело. Мы сейчас видим, как жизнь может поменяться за несколько недель. Если смотреть в средней перспективе этот конкретный год, то хочется попробовать себя в другой роли в команде и уже от этого отталкиваться. Это будет для меня вызовом. Через год я уже становлюсь неограниченно свободным агентом в НХЛ, и пятого или шестого мая не хочется отрезать себе дорогу, которая может открыться. Загадывать не буду, но этот вариант в уме держу. Хотелось оставить себе место для маневра, а контракт на года два или три его лишает.