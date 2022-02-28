Кадейкин: «Провел одну товарищескую игру за два месяца. Нельзя сказать, что этого достаточно, но что поделать?»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, в каком состоянии подходит команда к старту плей-офф.

«Сибирь» — терпеливая команда. Думаю, из-за этого мы и проиграли ей в регулярке два матча. Новосибирцы навязывают много борьбы, хорошо катаются и двигаются. В нашей серии будет вязкий, но быстрый и интенсивный хоккей, ожидаю много стыков. Ключевым станет движение. Кто выдержит темп, кто будет иметь преимущество в контроле шайбы, тот будет иметь преимущество в игре в неравных составах. Мы готовы к такому хоккею. Я провел одну товарищескую игру за два месяца. Нельзя сказать, что этого достаточно, но что поделать?! Физическое состояние у меня сейчас нормальное», — цитирует Кадейкина сайт КХЛ.

В среду, 2 марта, «Салават Юлаев» сыграет первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина-2022 против «Сибири».