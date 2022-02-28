Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:26

Кадейкин: «Провел одну товарищескую игру за два месяца. Нельзя сказать, что этого достаточно, но что поделать?»

Кадейкин рассказал о состоянии «Салавата Юлаева» перед стартом плей-офф
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, в каком состоянии подходит команда к старту плей-офф.

«Сибирь» — терпеливая команда. Думаю, из-за этого мы и проиграли ей в регулярке два матча. Новосибирцы навязывают много борьбы, хорошо катаются и двигаются. В нашей серии будет вязкий, но быстрый и интенсивный хоккей, ожидаю много стыков. Ключевым станет движение. Кто выдержит темп, кто будет иметь преимущество в контроле шайбы, тот будет иметь преимущество в игре в неравных составах. Мы готовы к такому хоккею. Я провел одну товарищескую игру за два месяца. Нельзя сказать, что этого достаточно, но что поделать?! Физическое состояние у меня сейчас нормальное», — цитирует Кадейкина сайт КХЛ.

В среду, 2 марта, «Салават Юлаев» сыграет первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина-2022 против «Сибири».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/02/28/496652.html
Александр Кадейкин
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
0
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
Бивол получит бой мечты, а Канело захватит новый дивизион: Россиянин будет защищать титул WBA против лучшего действующего боксера в мире
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарипов: «Понимаю, что не покажу той статистики, которая была пять лет назад»

Лукоянов: «Неприятно, что провели столько времени без игр»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
1. Йокерит - Спартак
0 - 5
2. Йокерит - Спартак
0 - 5
3. Спартак - Йокерит
5 - 0
4. Спартак - Йокерит
5 - 0
0 - 4
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
7.03 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
7.03 17:00
Спартак – Йокерит
 5 : 0
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости