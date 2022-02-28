Зарипов: «Понимаю, что не покажу той статистики, которая была пять лет назад»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал об атмосфере в команде и ожиданиях от своего последнего плей-офф в качестве игрока.

— Какое настроение в команде?

— Мы — профессиональные спортсмены, послезавтра у нас стартует плей-офф, основная часть нашей работы, и мы оставляем все события вне ледового дворца. Настроение в команде отличное, радуюсь позитиву, который царит в раздевалке.

Рад серьезной работе, проведенной во время Олимпиады. Основной костяк оставался в Казани, готовился к плей-офф. Те, кто был на Олимпиаде, привнесли дружескую, но рабочую атмосферу. Команда в хорошем духе готова выходить на лед и доказывать всем, что мы намерены добиться самых высоких целей.

— В первых матчах будет другой хоккей после столь долгого перерыва? Пострадает качество?

— Качество местами проявит себя не с лучшей стороны. Отсутствие практики в каких-то ситуациях сказывается, но мы и к этому успели подготовиться. Будем где-то с осторожностью действовать, без лишнего риска, играть на результат, не стесняюсь это сказать и зная, что соперник это увидит.

— Для вас этот плей-офф последний в игровой карьере, как к нему готовитесь?

— Ко всем готовлюсь одинаково, это пик сезона, результата твоей работы. Как бы ты ни был успешен в регулярном чемпионате, результат в плей-офф перечеркивает все остальное. Есть особая мотивация на этот плей-офф, заряженность, они толкают вперед, к командному результату. Понимаю, что не покажу той статистики, которая была пять лет назад, но моя цель — сделать командный результат, принесли пользу на льду, а в раздевалке сплотить ребят настолько, что если кто-то допустит ошибку — другой подстрахует.