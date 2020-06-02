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Каблуков и Карпов стали игроками «Металлурга»

14:12
Илья Каблуков. Фото Reuters
Илья Каблуков. Фото Reuters
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«Металлург» подписал контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильей Каблуковым. Соглашения с форвардами рассчитаны на 2 и 1 год соответственно, сообщает официальный сайт клуба из Магнитогорска.

Ранее «Амур» выменял права на игроков у СКА, а петербуржцы получили форварда Егора Спиридонова, права на защитника Егора Замулу.

Как сообщал «СЭ», игроки не задержались к команде из Хабаровска. Накануне с ними были расторгнуты контракты.

В минувшем сезоне 28-летний Карпов провел 54 матча в регулярном сезоне КХЛ и набрал 15 (8+7) очков. На счету 32-летнего Каблукова — три результативные передачи в 48 встречах.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/475213/

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