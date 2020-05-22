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Карпов и Каблуков перейдут из СКА в «Металлург»

14:20
Илья Каблуков. Фото Reuters
Илья Каблуков. Фото Reuters
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Как стало известно «СЭ», нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков продолжат карьеру в магнитогорском «Металлурге». Этот переход станет частью большой сделки, детали которой станут известны позднее. (Михаил Зислис)

В минувшем сезоне 28-летний нападающий Карпов провел 54 матча в регулярном сезоне КХЛ и набрал 15 (8+7) очков. На счету 32-летнего Каблукова — три результативные передачи в 48 встречах.

Напомним, что сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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