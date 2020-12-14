Известный российский хоккеист из НХЛ рассказал, что не собирается получать американское гражданство
14:02
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов во время эфира на YouTube-канале «СЭ» ответил на вопрос об американском гражданстве.
— Собираетесь ли вы принимать американское гражданство?
— Нет. И документы не подавал.
— Почему?
— А зачем?
Полностью интервью Дмитрия Орлова читайте здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/dmitriy-orlov-intervyu-ob-ovechkine-kovalchuke-amerikanskom-grazhdanstve-nhl-khl-1737843/
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