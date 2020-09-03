«Надеюсь, «Йокерит» продолжит играть в КХЛ». Известный финский тренер высказался об отказе клуба ехать в Белоруссию
16:08
Бывший тренер «Йокерита» и сборной Финляндии Эркка Вестерлунд прокомментировал «СЭ» неявку клуба из Хельсинки на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» в Минск.
— Очень жаль, что приходиться смешивать спорт и политику, — заявил Вестерлунд. — Я надеюсь, что компромиссное решение будет найдено, и «Йокерит» продолжит выступать в КХЛ. (Евгений Белоусов)
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