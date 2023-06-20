Иван Налимов объявил о завершении карьеры

Вратарь Иван Налимов в интервью «СЭ» объявил о завершении карьеры.

«Решил закончить. По здоровью. Пока планирую тренировать, уже начал практику», — сказал Налимов «СЭ».

29-летний голкипер выступал за «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард», СКА, «Сочи», рижское «Динамо», «Рокфорд Айсхогс» и «Металлург».

Всего он провел в КХЛ 176 матчей, одержав 74 победы и пропустив при этом 434 шайбы.