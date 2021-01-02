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Иван Лодня покинул расположение минского «Динамо»

18:04
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Минское «Динамо» расторгло контракт с Иваном Лодней в связи с отъездом нападающего в Северную Америку, где он намерен продолжить карьеру, сообщает Telegram-канал белорусского клуба.

21-летний нападающий перешел в стан «зубров» в июле 2020 года и в 27 матчах КХЛ набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-3».

Напомним, в Северной Америке американский форвард был задрафтован «Миннесотой», но пока не дебютировал в НХЛ.

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