Иван Лодня покинул расположение минского «Динамо»

Минское «Динамо» расторгло контракт с Иваном Лодней в связи с отъездом нападающего в Северную Америку, где он намерен продолжить карьеру, сообщает Telegram-канал белорусского клуба.

21-летний нападающий перешел в стан «зубров» в июле 2020 года и в 27 матчах КХЛ набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-3».

Напомним, в Северной Америке американский форвард был задрафтован «Миннесотой», но пока не дебютировал в НХЛ.