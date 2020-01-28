Источник: Юрзинов покинет «Трактор» после окончания сезона

Владимир Юрзинов завершит работу в «Тракторе» после окончания сезона. У команды будет новый главный тренер, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Челябинск подписал 54-летнего специалиста 2 ноября 2019, когда уволил Петериса Скудру.

В 27 матчах при Юрзинове «Трактор» одержал всего десять и находится в конце турнирной таблицы на Востоке. В сезоне-2019/2020 команде осталось сыграть восемь матчей (последний 27 февраля). Шансы на попадание в топ-8 своей конференции — исключительно математические.