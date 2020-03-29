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Источник: Песонен может перейти в «Металлург»

12:08
Харри Песонен. Фото Instagram.
Харри Песонен. Фото Instagram.
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Нападающий «Лангнау» Харри Песонен может продолжить карьеру в КХЛ. 31-летний финн близок к подписанию контракт с «Металлургом», сообщает Le Matin.

В минувшем чемпионате Песонен забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярного чемпионата Швейцарии при показателе полезности «плюс 14» и 44 минутах штрафного времени.

В составе сборной Финляндии нападающий выигрывал чемпионат мира в 2019 году. Также форвард является двукратным чемпионом Финляндии (2009, 2012).

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