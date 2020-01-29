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Источник: «Оттава» заинтересована в защитнике СКА Зубе

04:14
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Защитник СКА Артем Зуб может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, сообщает в своем Twitter североамериканский инсайдер Даррен Дреггер. Его контракт истекает в конце сезона. «Оттава» заинтересована в заключении соглашения с 24-летним игроком.

В текущем сезоне на счету Зуба 19 (12+7) очков при показателе полезности «+28» в 48 матчах. Артем — олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина сезона-2016/17.

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