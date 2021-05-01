Никита Точицкий продлил контракт с «Сочи»
22:17
Нападающий «Сочи» Никита Точицкий подписал новый контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба 1 мая. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
Всего за «Сочи» Точицкий провел 223 матча, набрав 72 (22+50). В минувшем сезоне на счету 29-летнего форварда 60 матчей в «регулярке» и 33 (7+26) очка.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BNikita-Tochickij-eshhe-na-dva-goda-v-Sochi-10576
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