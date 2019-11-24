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Источник: Назаров вылетел в Челябинск

11:08
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Известный российский тренер Андрей Назаров был замечен в аэропорту Шереметьево при посадке на рейс до Челябинска, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life (его ведет бывший глава пресс-службы челябинского клуба).

— Все последние дни медиа горячо обсуждают инсайд о том, что специалист в той или иной роли может вернуться в «Трактор», но истинные причины визита Назарова на родину, конечно, в тумане. Напомним, что уже больше года он живет в Москве, а в Челябинске живут его родители и развивается бизнес-проект — бильярдный бар, — говорится в сообщении.

Ранее появлялась информация, что Назаров может сменить Бориса Видгофа на посту генерального директора «Трактора».

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