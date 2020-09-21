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Источник: клубы НХЛ сохраняют интерес к Билялову

11:15
Тимур Билялов. Фото ХК «Ак Барс».
Тимур Билялов. Фото ХК «Ак Барс».
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Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов может продолжить карьеру в НХЛ. В его услугах заинтересованы несколько клубов лиги, утверждает The Hockey Writers.

Ранее появлялась информация, что Билялова могут пригласить в «Торонто». Но вмешалась эпидемия коронавируса. Голкипер не был готов рассматривать предложения из-за океана, так как до сих пор непонятно, когда стартует следующий сезон.

В апреле Тимур Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом». Соглашение хоккеиста с казанцами рассчитано до конца сезона-2021/22.

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