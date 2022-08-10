«Трактор» одержал вторую победу подряд на мемориале Ромазана
«Трактор» обыграл «Автомобилист» в матче в рамках мемориала Ивана Ромазана — 4:2.
У челябинцев отличились Александр Шепелев, Сергей Телегин, Теему Пулккинен и Кирилл Капустин, за команду из Екатеринбурга забросили Егор Баранов и Владимир Кузнецов.
«Трактор» одержал вторую победу подряд на турнире, вчера команда победила «Металлург» (4:1). Следующий матч на мемориале Ромазана челябинцы проведут против «Амура» 12 августа (начало — в 13.00). В этот же день «Автомобилист» встретится с «Металлургом» (начало — в 17.00 мск).
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Мемориал И. Ромазана
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Голы: Шепелев — 1 (Ткачев), 9:28 — 1:0. Баранов — 1 (Плитин, Кузнецов), 13:29 — 1:1. Телегин — 1 (Ткачев, Капустин), 19:59 — 2:1. Пулккинен — 2 (бол., Шабанов, Калинин), 29:33 — 3:1. Кузнецов — 1 (мен., Василевский, Филяев), 32:12 — 3:2. Капустин — 1 (мен., Мыльников), 38:52 — 4:2.
Вратари: Мыльников — Галкин (57:48).
Штраф: 8 — 14.
Судьи: Бондарь, Щенев.
10 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Западная конференция
|И
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|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|0
|10
|Торпедо
|0
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|0
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|11
|ЦСКА
|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Авангард
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|0
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|8
|Нефтехимик
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|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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