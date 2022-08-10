«Трактор» одержал вторую победу подряд на мемориале Ромазана

«Трактор» обыграл «Автомобилист» в матче в рамках мемориала Ивана Ромазана — 4:2.

У челябинцев отличились Александр Шепелев, Сергей Телегин, Теему Пулккинен и Кирилл Капустин, за команду из Екатеринбурга забросили Егор Баранов и Владимир Кузнецов.

«Трактор» одержал вторую победу подряд на турнире, вчера команда победила «Металлург» (4:1). Следующий матч на мемориале Ромазана челябинцы проведут против «Амура» 12 августа (начало — в 13.00). В этот же день «Автомобилист» встретится с «Металлургом» (начало — в 17.00 мск).

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Мемориал И. Ромазана

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Голы: Шепелев — 1 (Ткачев), 9:28 — 1:0. Баранов — 1 (Плитин, Кузнецов), 13:29 — 1:1. Телегин — 1 (Ткачев, Капустин), 19:59 — 2:1. Пулккинен — 2 (бол., Шабанов, Калинин), 29:33 — 3:1. Кузнецов — 1 (мен., Василевский, Филяев), 32:12 — 3:2. Капустин — 1 (мен., Мыльников), 38:52 — 4:2.

Вратари: Мыльников — Галкин (57:48).

Штраф: 8 — 14.

Судьи: Бондарь, Щенев.

10 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.