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Источник: главный тренер сборной Польши может возглавить «Барыс»

08:09
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Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен может возглавить «Барыс» и национальную команду Казахстана, утвреждает Hokej.net.

В прошедшем сезоне 39-летний финский специалист работал в немецком «Равенсбурге» и шведской «Муре», которые выступают во вторых по значимости лигах своих стран. До этого он тренировал польский «Подхале», финские «Ваасан Спорт» и «Йокерит».

Томек Валтонен пока не продлил контракт с Федерацией хоккея Польши, переговоры должны пройти в июне.

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