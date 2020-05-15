Источник: главный тренер сборной Польши может возглавить «Барыс»

Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен может возглавить «Барыс» и национальную команду Казахстана, утвреждает Hokej.net.

В прошедшем сезоне 39-летний финский специалист работал в немецком «Равенсбурге» и шведской «Муре», которые выступают во вторых по значимости лигах своих стран. До этого он тренировал польский «Подхале», финские «Ваасан Спорт» и «Йокерит».

Томек Валтонен пока не продлил контракт с Федерацией хоккея Польши, переговоры должны пройти в июне.