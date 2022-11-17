Кравец — о матче с «Сочи»: «Такие победы идут в копилочку»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 ОТ).

«Мы с ребятами разговаривали о том, что «Сочи» уверенно играет последние матчи, набирает очки. В плане психологии старались ребят подвести. Может быть, действительно где-то и переборщили, немного они были закрепощены.

Я считаю, что второй и третий период мы отыграли достаточно уверенно. Такие победы идут в копилочку. До плей-офф еще почти половина сезона, на этом этапе такие победы помогают ребятам, придают уверенности.

Ярош еще не совсем готов, не хотим рисковать, чтобы он опять получил травму. Думаю, будем готовить его к «Спартаку», — приводит слова тренера сайт КХЛ.