Кравец: «Витязь» — та команда, которая дала мне путевку в КХЛ, поэтому я уважительно отношусь к ней»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«Очень непростая игра. Мы хорошо начали, быстро забили, потом также быстро пропустили. Были моменты, когда, наверное, мы посильнее играли. Но мы знали, что «Витязь» так играет — кажется, что ничего, а на самом деле играет правильно, играет здорово в обороне, хорошо играет вратарь, ничего сложного не делают, доставляют шайбу до ворот, добивают, поэтому было очень непросто с ними бороться.

Хорошо, что выстояли в меньшинстве и использовали большинство. А так, вся игра на нервах прошла. Хотели очень победить, играли дома. Эти два очка нам очень нужны, потому что сейчас тяжелая поездка, а домашние победы придают определенную уверенность.

«Витязь» — та команда, которая дала мне путевку в КХЛ, поэтому я уважительно отношусь к ней. Благодарю их, что два года мог там работать. Главный тренер — мой хороший друг. Мы всегда друг друга поздравляем всегда, друг с другом переписываемся. Когда они обыграли «Трактор», писал им, что они наконец-то выиграли и помогли нам. Все по дружбе, но во время игры друзей нет

Почему не забили в пустые ворота? Оказалось, что у «Витязя», кроме Дорожко и Шикина, есть несколько игроков, которые отлично играют в воротах», — приводит слова тренера сайт КХЛ.