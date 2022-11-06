Тамбиев — о победе над «Динамо»: «Сегодня поулыбаемся — завтра следующий матч»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:1).

«Тяжелый для нас матч. Очень мощный соперник. Как мы ожидали, так он и играл. Молодцы, что выдержали первый период, первые десять минут и натиск соперника. Две шайбы, которые забросили в большинстве — охладили пыл динамовцев. Во втором и третьем периодах была равная игра с небольшим преимуществом соперника.

Объективно, у «Динамо» было больше времени на отдых. Я не жалуюсь, говорю по факту, все как есть. Очень мало времени было на восстановление. Однако могу отметить характер команды, самопожертвование и хорошую рабочую атмосферу и правильную философию в команде. Из-за этой правильной философии мы сегодня и выиграли.

Могу отметить шикарную атмосферу на трибунах, спасибо болельщикам. Их было слышно, был полный дворец — это очень приятно. Сегодня поулыбаемся — завтра следующий матч», — приводит слова тренера сайт москвичей.