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Сегодня, 22:27

Галиев: ««Поднял глаза и увидел, что шайба идет в дальний угол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3).

— Хорошо начали, забили первыми. У меня складывалось впечатление, что три шайбы мы пропустили незаслуженно. Потом забил Дима Кагарлицкий, дал нам шанс и мы реализовали «5 на 3». В концовке выстояли, Биляшик [Тимур Билялов] - молодец, подтащил нас, огромное спасибо ему. Всех с победой.

— В декабре вы буквально расцвели.

— Надеюсь, с марта будет моя лучшая форма.

— Расскажите о своей шайбе.

— Игра «5 на 3», Славка [Вячеслав Войнов] отдал пас, бросал не глядя, потому что под нее надо было подстроиться. Потом поднял глаза и увидел, что она идет в дальний угол.

— Была уверенность, что удастся реализовать «5 на 3».

— У нас есть определенные розыгрыши, мы знаем свои роли в большинстве.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22981
Станислав Галиев
ХК Ак Барс
ХК Витязь
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