Галиев: ««Поднял глаза и увидел, что шайба идет в дальний угол»
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3).
— Хорошо начали, забили первыми. У меня складывалось впечатление, что три шайбы мы пропустили незаслуженно. Потом забил Дима Кагарлицкий, дал нам шанс и мы реализовали «5 на 3». В концовке выстояли, Биляшик [Тимур Билялов] - молодец, подтащил нас, огромное спасибо ему. Всех с победой.
— В декабре вы буквально расцвели.
— Надеюсь, с марта будет моя лучшая форма.
— Расскажите о своей шайбе.
— Игра «5 на 3», Славка [Вячеслав Войнов] отдал пас, бросал не глядя, потому что под нее надо было подстроиться. Потом поднял глаза и увидел, что она идет в дальний угол.
— Была уверенность, что удастся реализовать «5 на 3».
— У нас есть определенные розыгрыши, мы знаем свои роли в большинстве.
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