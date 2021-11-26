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Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» признал закономерность поражение от «Автомобилиста»

19:00
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Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Олег Горбенко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:5).

«Поражение по делу. Не хватило нам эмоций. Выплеснули, наверное, много эмоций в игре с Омском. Извиняюсь перед болельщиками. Поменяли вратаря, игра чуть-чуть встряхнулась. Побежали вперед, но попались на контратаках. Такая мастеровитая команда, конечно, наказывает в таких моментах. Но ничего не поделаешь, на сегодня так. Полтора дня проходит — уже совершенно другое состояние. Но будем делать выводы. Уже послезавтра следующий соперник, которого надо обыгрывать», — приводит слова тренера сайт «Автомобилиста».

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6739/

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Иван Шитик все материалы автора
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