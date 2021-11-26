Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Билл Питерс: «Очень рады, что, наконец, удалось забросить шайбы»

18:53
Теги:

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:1).

— Очень рады, что, наконец, удалось забросить шайбы. Забили достаточно быстрый гол и контролировали ход матча. Во втором периоде у нас возникли небольшие трудности с удалениями. Конечно, лучше от этого избавиться, но я доволен тем, как сыграли наши бригады меньшинства, которые проделали отличную работу. А в третьем периоде мы снова вернули игру под свой контроль и довели ее до победы, — цитирует тренера сайт «Авто».

— Макеев сегодня стал супер-оружием со стороны «Автомобилиста». Как в целом прокомментируете игру команды в нападении?

— Я в принципе сегодня очень доволен игрой этого звена. Ребята очень хорошо себя проявили. Хорошая игра в исполнении Куликова, который поднялся в звено к Макееву и Шумакову в связи с травмами ряда наших игроков. И сегодня они очень хорошо взаимодействовали друг с другом. К тому же вчера Алексею Макееву исполнилось 30 лет, и сегодня он таким образом отметил это событие и сам себе преподнес подарок.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6739/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Беговые и горные лыжи: как встать на лыжи, как и где научиться кататься
В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт»
2
0