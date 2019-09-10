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Исполнительный директор «Нефтяника» перешел на работу в «Ак Барс»

13:03
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В «Ак Барсе» введена должность исполнительного директора, им назначен бывший исполнительный директор «Нефтяника» Мансур Усманов, cообщается на официальном сайте казанского клуба.

Отмечается, что к ответственности Усманова будут относиться вопросы оперативного управления и маркетинга.

— Мансур Мидехатович — состоявшийся специалист, соответствующий философии «Ак Барса», уже имеющий опыт работы в хоккейном клубе, — цитирует пресс-служба «Ак Барса» президента клуба Наиля Маганова . — Это современный и открытый для нововведений руководитель, обладающий лидерскими качествами. Мы уверены, что с его помощью «Ак Барс» сможет добиться новых результатов и укрепить свои лидирующие позиции в КХЛ.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17546.html

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