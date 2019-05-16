Исаев и Шаров продлили контракты с "Трактором"

Защитник Игорь Исаев и нападающий Александр Шаров продлили контракты с "Трактором", информирует пресс-служба клуба. Соглашения обоих игроков рассчитаны на два сезона. Детали сделки не сообщаются.

Шаров провел за "Трактор" 214 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 46 (27+19) очков. Исаев сыграл 120 встреч в КХЛ, отметившись 15 (3+12) баллами за результативность.

Оба хоккеиста стали бронзовыми призерами КХЛ (2018), а также дважды выигрывали бронзовые медали Молодежной хоккейной лиги (2014, 2015). Шаров и Исаев являются кандидатами в сборную России.

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