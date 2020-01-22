Президент ИИХФ — о потенциальном переходе на работу в КХЛ

— В ноябре я спрашивал вас о том, что, по моей информации, вы — следующий президент КХЛ. Тогда вы сказали: «Посмотрим». Теперь, как говорят, вы железный кандидат. Так ли это?

— Я пока не могу дать точный ответ на этот вопрос. А кто вам сказал?

— Да много кто. Но до сентября вы ведь остаетесь президентом ИИХФ, что не подразумевает совмещений?

— Все правильно. И поэтому я бы не хотел загадывать, да и преждевременно о чем-то говорить. Я покину свой пост в сентябре. Но хотел бы остаться в хоккейной семье, продолжать развивать наш вид спорта. КХЛ этому точно способствует. Но давайте не будем забегать вперед. Я знаю, что Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером. Он отлично поработал в КХЛ. Претворил в жизнь много хорошего. И, может быть, захочет совмещать должности?

— Законодательство не позволяет.

— Не знал об этом. Что сказать, КХЛ — прекрасная организация, если говорить о работе.

— Вы бы хотели возглавить Континентальную лигу?

— Вы же знаете, я всегда был за продвижение хоккея по всему миру. КХЛ — самая международная лига из всех, что существуют. Я за сильный клубный хоккей что в Европе, что в Азии. КХЛ этим целям способствует.

— В Давосе месяц назад вы сказали, что видите в будущем большую евроазиатскую лигу на основе КХЛ. В этом ваш план?

— Неправильно обсуждать это, не имея соответствующей должности. Но я хочу развивать хоккей.

— Предположим, вас назначат президентом КХЛ. Нам стоит ждать клубы из Франции, Англии и Германии?

— Может быть. Но я не могу это комментировать. (Игорь Еронко)