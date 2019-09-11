Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.

— С победой «Нефтехимик»! У нас в предсезонке было 9 травм. Команда не подготовлена, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — По движению видно, что его нет просто. Новый тренер пришел и на морально-волевых сыграли с «Автомобилистом». Ребята сегодня, конечно, старались, но без физики, без движения в современном хоккее делать нечего.

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