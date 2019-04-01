Илья Воробьев: "Прохоркин однозначно порадовал"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу над ЦСКА (2:1 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции. Счет в серии 2-1 в пользу московской команды.

– В первом периоде подвели удаления, со второго ребята взяли инициативу. Хорошо, что забили второй гол. Трудовой, рабочий гол. Коля молодец, выцарапал шайбу, обыграл четверых.

– Прохоркин вас порадовал?

– Однозначно порадовал.

– Каково пропускать за 1,2 секунды до конца периода?

– Не самый приятный гол. В принципе простой, но потом все-таки переломили.

– Не было ли соблазна сыграть в овертайме вторым номером?

– В овертайме вроде как все получилось, о каком соблазне сыграть вторым номером сейчас можно говорить?

– СКА стал меньше ошибаться.

– Сегодня ошибок было намного меньше, в этом позитив и огромный плюс команде.

– Когда появится Дацюк?

– Его все ждут. Как будет готов, так и появится. Если он не играет, как вы думаете, в чем дело? Я уже отвечал на этот вопрос в Москве. (Егор Бычков)