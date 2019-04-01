Илья Воробьев: "Прохоркин однозначно порадовал"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу над ЦСКА (2:1 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции. Счет в серии 2-1 в пользу московской команды.
– В первом периоде подвели удаления, со второго ребята взяли инициативу. Хорошо, что забили второй гол. Трудовой, рабочий гол. Коля молодец, выцарапал шайбу, обыграл четверых.
– Прохоркин вас порадовал?
– Однозначно порадовал.
– Каково пропускать за 1,2 секунды до конца периода?
– Не самый приятный гол. В принципе простой, но потом все-таки переломили.
– Не было ли соблазна сыграть в овертайме вторым номером?
– В овертайме вроде как все получилось, о каком соблазне сыграть вторым номером сейчас можно говорить?
– СКА стал меньше ошибаться.
– Сегодня ошибок было намного меньше, в этом позитив и огромный плюс команде.
– Когда появится Дацюк?
– Его все ждут. Как будет готов, так и появится. Если он не играет, как вы думаете, в чем дело? Я уже отвечал на этот вопрос в Москве. (Егор Бычков)