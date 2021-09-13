Илья Воробьев подтвердил, что вратарь Загидулин остается работать с основной командой

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая победа, мы выполнили план на игру, — считает Воробьев. — Хорошо, что забили четыре гола, и важно, что не пропустили. «Нефтехимик» — интересная и быстрая команда. С ней важно не пропускать контратаки. Нам это удалось. Где нет — подчистил Олкинуора.

— Прокомментируете возвращение в «Металлург» вратаря Артема Загидулина.

— Артем — наш воспитанник. Нам принадлежали права на него. Ему нужно немного набрать форму. Видите, идет вирус: Василий Кошечкин не смог сегодня даже раздеться на игру, хотя мы этого хотели. Третий вратарь нам нужен. Даже не третий, скажу по-другому: здоровая конкуренция никогда не помешает. Рады, что Артем опять в наших рядах. Сейчас успел прочитать, что уже одному игроку КХЛ пришел положительный тест на ковид. Неизвестно, как и куда это все пойдет. Это важный момент.

— Когда Артем приехал в прошлом сезоне, у него не было игровой практики. Сейчас ситуация с его физической формой изменилась?

— С игровой практикой нет. Сейчас он в лучшей спортивной форме. Это мы уже видели сегодня на первой тренировке. Надо понимать, что в прошлом году он прибыл с корабля на бал. Кроме его спортивной формы, не хватало человек 10 из основного состава. Играли ребята из «Стальных лисов». Артему нужно отдать должное, он бился.

— Загидулин остается с главной командой?

— Да.

— Стоит ли ждать Артема в ближайших матчах?

— Если бы мы успели оформить трансферную карту, и это все произошло на день раньше, то сегодня он бы уже был бэкапом.

— Следите ли вы за Даниилом Апальковым в «Ермаке»? Близок ли он к тому, чтобы зайти в КХЛ?

— По моей информации, ему еще надо время.