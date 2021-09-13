Тренер «Нефтехимика» Леонтьев объяснил выбор вратаря на матч с «Металлургом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев ответил на вопросы журналистов после поражения от «Металлурга» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Парни сражались, но тяжело входить в игру после быстрых голов, — сказал Леонтьев. — У нас были моменты, мы забили гол, правда, его не засчитали. «Магнитка» сегодня была сильна. Хоть счет и 4:0, парни все равно молодцы и сражались до конца. Плохо реализовывали большинство. Есть над чем работать. Разберем и проанализируем, что получилось в этой игре, а что нет.

— Пятый матч подряд в воротах играл Франс Туохимаа. Другие голкиперы не готовы?

— Сегодня готовился Ярослав Озолин, но он приболел — затемпературил. Поэтому Франс вышел на матч незапланированно.

— «Нефтехимик» перебросал «Магнитку», но забить не получилось. Согласны, что ваши игроки часто бросали из невыгодных позиций и спешили с броском?

— Да, когда счет 0:3, ты торопишься быстрее забить и переломить ситуацию. Когда команда ведет 3:0, она играет раскрепощенно — может сделать лишний пас, завести шайбу в пустые ворота. Когда ты горишь 0:3, стараешься быстрее забить. Из-за этой спешки происходит то, что и произошло сегодня. Плюс у соперника хорошо сыграл вратарь.