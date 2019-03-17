Илья Воробьев - о поражении СКА: "Надо с мясом и кровью вколачивать"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:3) в третьем матче полуфинала Запада. Счет в серии - 2-1 в пользу армейцев.
– Хорошая, жесткая игра, в принципе все. К моментам отнеслись не так, как надо. Надо с мясом и кровью вколачивать, - отметил Воробьев.
– Почему Мальцев у вас лучший при таком количестве мастеров?
– Мы одна команда, мы не делим, кто хорошо, кто плохо сыграл.
– Барабанов не сыграл из-за травмы?
– Мы в плей-офф, а вы такие вопросы задаете. (Игорь Еронко)
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