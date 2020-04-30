Илья Круглов: «Осталось чувство неудовлетворенности»

Молодой нападающий «Динамо» Илья Круглов подвел итоги сезона, рассказал о травме и различиях между командами КХЛ и МХЛ.

— Недавно ты подписал новый контракт с клубом. Поделишься эмоциями?

— Безусловно, испытываю только положительные эмоции. Очень хочу играть в родном клубе, а больше всего — быстрее начать тренироваться с командой, чтобы проявить себя и оправдать оказанное мне руководством доверие, — цитирует Круглова официальный сайт «Динамо».

— Хоккейный год стал для тебя очень насыщенным: первые голы в КХЛ, «серебро» МЧМ-2020. Дай оценку самому себе.

— Мне трудно давать самому себе оценку, лучше это сделают наши тренеры. В целом, осталось чувство неудовлетворенности, в частности от МЧМ, нам безусловно было под силу его выиграть. Я рад, что мне удалось отличится в этом сезоне в КХЛ, но чувствую, что мог проявить себя еще лучше.

— Ты не доиграл сезон из-за травмы. Обе команды системы, в которых выступал, вышли в плей-офф. Насколько морально было непросто смириться с тем, что ты не выйдешь на лед и не поможешь ребятам?

— Было тяжело морально, очень хотел помочь команде МХЛ, тем более, что впервые за много лет молодежка «Динамо» вышла в плей-офф. Играл несколько матчей с травмой, но, к сожалению, она оказалась серьезной, и меня отправили на больничный.

— Чем кардинально отличается атмосфера в КХЛ и МХЛ?

— Кардинально, на мой взгляд, ничем не отличается, если только возрастом игроков и музыкой в раздевалке. Если серьезно, мне комфортно в обеих командах. Атмосфера и там и там настраивает на работу.

— Тебе было тяжело переключаться между двумя командами?

— Поначалу было немного сложно, так как требования ко мне были разными.

— Еще один вопрос про травму. Уже восстановился или еще в процессе?

— Да, уже полностью восстановился.

— Какие цели ставишь для себя на новый сезон?

— Я очень соскучился по хоккею. Хочу играть, приносить пользу команде и вместе с ней выиграть Кубок Гагарина.